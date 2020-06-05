وفاة الملحن المصري أشرف سالم

الجمعة 5 يونيو 2020

صورة أرشيفية

توفي الملحن المصري أشرف سالم، مساء الخميس، إثر إصابته بذبحة صدرية عن عمر ناهز 50 عامًا.



وكتب زميله الملحن فوزي إبراهيم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“:“ توفي إلى رحمة الله الملحن الشاب أشرف سالم إثر ذبحة صدرية اليوم (الخميس).. اللهم أرحمه برحمتك الواسعة وأسكنه الفردوس الأعلى آمين“.

ونعى عدد من نجوم الفن، الملحن الراحل، إذ علق المطرب رامي جمال حيث، قائلا: ”انتقل إلى رحمه الله تعالى صديقي الملحن أشرف سالم نسألكم الدعاء لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم“.

وكتبت الفنان التونسية لطيفة عبر حسابها على تويتر: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا أشرف .#أشرف_سالم“.

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وقال الفنان حميد الشاعري عبر حسابه على ”فيس بوك“: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنان الملحن أشرف سالم.. رحمك الله يا صديقي.. اللهم اجعله من أهل الفردوس“.

وشارك الملحن الراحل قبل أيام قليلة في أغنية الأهلى ”كيان“، التي طرحها الفنان إيهاب توفيق لقناة النادي الأهلي المصري.

كما كان قد لحن مؤخرًا أغنية ”عالم مجنون“ للفنانة سميرة سعيد التي طرحت قبل نحو شهرين.

وأشرف سالم ملحن مصري مواليد القاهرة، خريج كلية التجارة، لكنه كان عاشقا للفن منذ صغره، وعشق الكتابة والتوزيع والتلحين والغناء وشارك في ألحان العديد من الأغنيات لكبار النجوم، حيث تعاون مؤخرًا مع النجوم محمد منير، وسميرة سعيد، ونوال الزغبي، وحمادة هلال، وإيهاب توفيق.

كما تولى لحن أغنية مسلسل ”أرض جو“، للنجمة غادة عبدالرازق بعنوان ”مبروك على الإحساس“.

وكانت بداية أشرف سالم، في أواخر عام 1998، وكانت أول أغنية قام بتلحينها هي ”ليالينا الحلوة“، من كلمات الشاعر سامح العجمي، والتي تسببت في نشوب خلاف بين كل من الفنانين عمرو دياب، وحميد الشاعري، وكانت في النهاية من نصيب الأخير.