محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت زينة جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وعلقت زينة على الصور: "ليس لأنك سعيد تضحك، لكن.. لأن من حولك يستمد قوته من ابتسامتك".
زينة شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "جمع سالم"، بطولة دلال عبد العزيز، ملك قورة، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل، ومحمد شاهين، وإخراج إيمان الحداد.
كانت هذه تفاصيل خبر زينة تنشر صورا جديدة عبر "إنستجرام": "ليس لأنك سعيد تضحك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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