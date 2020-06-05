كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر خاص.. لـ"الخليج 365 الفني".. حفيدة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علم "الخليج 365 الفني" من ريم يونس، حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، أن حالتها استقرت وصحتها أصبحت أفضل من الأول.
وأشارت إلى أنه تم نقل جدتها من العناية المركزة منذ قليل لغرفتها في العزل من جديد وطالبت الجمهور بالدعاء لها.
وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد تحسنت حالتها الصحية مساء امس، وازداد نسبة الأكسجين في الدم بعد نقلها غرفة العناية المركزة.
يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، اول امس الاربعاء تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة إثر تدهور حالتها الصحية، وقلة الأكسجين في الدم وارتفاع درجة حرارتها وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعدة أيام وتلقيها العلاج داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.