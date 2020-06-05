كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيللي كريم الأفضل في استفتاء الخليج 365 اليوم كأفضل ممثلة كوميدية ويليها انتصار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوقت الفنانة نيللي كريم على الفنانة انتصار في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق الجمعة 5 يونيو.

وجاءت نيللى كريم في المركز الأول، حيث حصدت 28117 صوتًا، مايعادل41,08%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني.

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا



https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



الجدير بالذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.