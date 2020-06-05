كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد سامي يتفوق على ياسر سامي كأفضل مخرج في استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر المخرج محمد سامي بمسلسل "البرنس"، استفتاء "الخليج 365 الفني" في قائمة أفضل مخرج في رمضان 2020، اليوم الموافق الجمعة 5 يونيو.

وجاء محمد سامي عن مسلسل "البرنس" في المركز الأول، حيث حصد 35930 صوتًا، ما يعادل 33,07%، يليه ياسر سامي عن مسلسل "النهاية".

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

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