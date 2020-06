هل خان تعرضت ماليكا أرورا للخيانة من صديقها أرجون كابور؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شوهد الثنائي الفني البوليودي ماليكا أرورا وأرجون كابور، في العديد من الحفلات الفنية وغير الفنية، وكذلك استعرضت لهما الكاميرا عشرات الصور من نزهات عشاء، وإجازات خلابة معًا.

حاول كل من ماليكا أرورا وأرجون كابور إبقاء علاقتهما مخفية عن الأنظار لفترة طويلة ، لكنهما لم ينجحا في الحفاظ علىها في هذا الاطار وبهذا الصمت المطبق.

ولكن هل تعلم، بعد كل هذا التفاخر والترابط العلني الذي يظهرانه، أن أرجون كابور خدع بالفعل ماليكا وقام بخيانتها؟

Advertisements

قبل بضعة أسابيع، حل ارجون كابور Arjun Kapoor ضيفاً على برنامج What the Love! with Karan Johar المذاع عبر منصة Netflix.

قال أرجون كابور عن تجربته الشخصية في مواعدة احدى الفتيات: “كانت مقابلتي لأحدى الفتيات تمثل أول موعد لي منذ أن أصبحت ممثلاً، لذا كان الأمر مثيرًا للدهشة كنت متوتر ولكن كانت لطيفة، كانت فتاة مرحة ومهذبة ولديها روح دعابة”.

ايُشار الى أن الفنانة الكبيرة ماليكا كانت قد كشفت عن قصة حبها وأرجون في مقابلة حديثة مع Times of India ، ملمحة عن سبب وقوعها في حبه.

تقول “من الصعب للغاية العثور على شخص يفهمك. أرجون يفهمني، يجعلني ابتسم وأضحك، وهو يعرفني من الداخل أعتقد أن هذا يجعل كل شيء حقيقي”.