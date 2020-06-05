«كنت أمزح».. ممثل يطلق «بوست» كاذب عن إصابة النجم الكبير راجينيكنس بكورونا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

نعلم جميعًا أن الفيروس التاجي (COVID-19) ينتشر في الهند وحول العالم، ويودي بحياة الناس، كما أنه من الضروري اتباع كل الاحتياطات والبقاء في المنزل.

أيضا ، حان الوقت الذي يتطلب فيه الضمير والشعور الإنساني للمرء أن يتوقف عن مشاركة الشائعات ونشر الأخبار المزيفة حول الفيروس، حيث تتخذ في هذا الصدد شركات مونوقع مثل Google و YouTube ومنصات أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي خطوات لازمة لوقف انتشار الأخبار الكاذبة للناس.

Advertisements

لكن الممثل الهندي روهيت روي ارتكب خطأً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram. حاول نشر جزء من الأخبار المزيفة حول اصابة النجم الكبير راجينيكنس بفيروس كورونا، مشددًا في رسالته الغيؤ سارة على أن الممثل “الآن تحت الحجر الصحي”.

ونشر معلقاً على الخبر الكازب، فقال” كن آمنًا عند العودة إلى العمل! ارتدِ أقنعة واستمر في الغسيل والتعقيم عدة مرات في اليوم ، قدر الإمكان ... الفيروس لا يمكن أن تؤثر علينا إلا إذا تركناها”.

اثار البوست فور نشره حالة من القلق الكبير بين محبي النجم الهندي، لكنه ما أن بدأ يستشعر خطأ ما فعلت، سارع روهيت في وقت لاحق، وأوضح أنها كانت مزحة معتادة تهدف إلى جعل الناس يضحكون.