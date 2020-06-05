دنيا بطمة تطلق حملة لتوزيع الكمامات والتبرعات على المحتاجين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اطلقت الفنانة المغربية دنيا بطمة مباردة انسانية لتوزيع الكمامات الطبية بشكل مجاني، بالإضافة إلى التبرعات على الفقرا والمحتاجين، وذلك على سبيل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

نجمة Arab Idol نشرت صوراً من أفراد فريق العمل الذي جمعته لتولي مهمة توزيع الكمامات والتبرعات خلال قيامهم بالمهمة، وكتبت معلقة عليها: «بدأت حملة التبرعات ،توزيع كمامات للوقاية من فيروس كورونا بالمجان، اللهم ارفعه عنا يا رب تستحقون الافضل دائما واتمنى ان تقبلو منا هذه المبادرة البسيطة ، شكرا لكل جنود الخفاء (فريق العمل ) على المجهودات وشكر خاص لمعالي الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن جبر بن محمد آل ثاني على وقفتهم في هذه الازمة والشكر موصول لادارة اعمالي وزوجي في ميزان حسناتنا وحسناتكم».

يُذكر أن دنيا بطمة كانت قد كشفت عن حملها في مولودها الثاني، وفي الوقت الذي لم تكشف فيه عن جنس مولودها، لفتت إلى أنها تشعر بأنها حامل بصبي، وأنها تنوي أن تطلق عليه اسم «تركي».

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دنيا تزوجت من المنتج الفني البحريني محمد الترك عام 2013، والذي يتولى إدارة أعمالها أيضاً، وقد رُزقت منه بابنتهما الوحيدة «غزل» عام 2017.

من ناحية أخرى، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش مؤخرا بإسقاط تهمة المشاركة في النصب عن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، لعدم كفاية الأدلة.

القاضي أمر أيضاً بحفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة تثبت العكس، في الوقت الذي قرر فيه استمرار متابعة نجمة Arab Idol في حالة سراح مع استمرار وضعها تحت المراقبة القضائية ومواصلة سحب جواز سفرها، في الوقت الذي أمر فيه باستمرار حبس ابتسام ومتابعتها في وضعية اعتقال احتياطي.

دنيا مازالت تواجه جنح تتعلق بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.