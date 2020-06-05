ماجدة الرومي تتصدر غلاف مجلة لأول مرة في حياتها الفنية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وافقت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على تصدر غلاف مجلة لأول مرة في حياتها الفنية والتي يتجاوز عمرها الـ45 عاماً، وهي الحادثة التي احتفل بها محبوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الرومي تصدرت غلاف مجلة ڤوغ العالمية في نسختها العربية لعدد يونيو الجاري، متوشحة بعلم لبنان، حيث خضعت النجمة اللبنانية لجلسة تصوير خاصة لصالح المجلة داخل قصر الصنوبر التاريخي في بيروت، وقد حرصت الفنانة على مشاركة الفانز بمقطع فيديو خاص من كواليس تصوير الجلسة عبر انستجرام.

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من ناحية أخرى، طرحت ماجدة الرومي أغنية جديدة بعنوان «غنوا بكل اللغات» من كلماتها، ألحان وتوزيع الموسيقي ميشال فاضل، تسجيل استوديو رالف سليمان، ميكس وماسترينج إدوارد مونيير وتحت إشراف شقيقها ومدير أعمالها عوض الرومي.

يُذكر أن أغنية “ميلى يا حلوة” كانت آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، من كلمات رمانس جرمانس، ألحان وتوزيع شربل روحانا، وتعاونت فيها مع المخرج الموسيقي عوض الرومي.

جامعة بيروت العربية كانت قد كرمت ماجدة الرومي يوليو الماضي، ومنحتها دكتوراة فخرية في العلوم الإنسانية، تقديرا لعطاءاتها الإنسانية والثقافية والفنية والأكاديمية طيلة مسيرتها، وذلك بمناسبة الذكرى الـ56 على تأسيس الجامعة بفرعيها في بيروت.