فيديو نادر لأول ظهور للفنانة بلقيس على الشاشة.. شاهد الفرق بين اليوم وأمس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد النشطاء بدايات بعض الفنانات في المجال الفني من خلال ظهورهن الأول على الشاشة بمقاطع فيديو مثيرة، كشفت حجم التغيرات التي طرات على بعضهن بفعل تقنيات التجميل وتقدم اعمارهن، وكان من أبرزهن، الفنانة اليمنية بلقيس.

بلقيس ظهرت لأول مرة على الشاشة في برنامج تليفزيوني برفقة والدها الفنان اليمني أحمد فتحي، حيث أراد الأخير استعراض موهبة ابنته الغنائية، وظهر في الفيديو الذي تبادله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يعزف على العود، بينما تألقت بلقيس التي بدت في مرحلة المراهقة بالغناء.

فانز بلقيس ركزوا على جمال صوتها، وأثنوا على قوة موهبتها منذ صغر عمرها، بينما لفت البعض إلى التغير في شكل الفنان الشابة، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى أن بلقيس من النجمات القليلات التي تلجأ لتقنيات التجميل بحذر، وبشكل لا يغير من ملامحها جذرياً.

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كليب أغنية «أرجوك» كان آخر ما طرحته الفنانة من آخر ألبوماتها «أراهنكم»، والذي فاجأت به الفنانة الجميع، وقدمت فيه أداء تمثيلي بعيد عن العاطفة، حيث تدور أحداث الكليب حول قصة خلاف شقيقتين، والأغنية من كلمات أحمد العلوي، ألحان أحمد الهرمي، والكليب من إخراج أحمد عبدالواحد.

يُذكر أن بلقيس كانت قد طرحت قبل الكليب أغنية منفردة جديدة بعنوان «يا قلبي توب»، من كلمات رامي الهادي، ألحان على سالم، توزيع تراث نمير، كما طرحت كليب أغنية « تعالى تشوف»، وهي باللهجة المغربية، من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل، توزيع محمد رشيد علي، إخراج عبدالرفيع عبديوي، وقد استعانت الفنانة الشابة بفريق من هوليود لتصوير الكليب في مراكش بشكل مبهر.