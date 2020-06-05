يخلق من الشبه أربعين.. شاهد فتاة مصرية نسخة من أمينة خليل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبادل فانز ومحبو الفنانة الشابة أمينة خليل صورة لفتاة مصرية تُدعى «هالة رحال»، معربين عن انبهارهم بقوة الشبه بينها وبين النجمة المصرية.

الملامح والابتسامة وشكل الوجه كلها تفاصيل مشتركة بين أمينة وهالة، حتى أن البعض لم يصدق أن صورة رحال ليست لأمينة، واعتقدوا أنها صورة للفنانة المصرية ، واللافت أن الصورة المتداولة لهالة، بدت فيها بطلّة طبيعية عفوية ، الأمر الذي رفع سقف التوقعات بأنها ستكون نسخة عن أمينة خليل إذا ما اتبعت نفس أسلوب ماكياج النجمة المصرية.

من ناحية أخرى، تترقب أمينة خليل ردود الفعل على مسلسلها الجديد «ليه لأ» الذي يُعرض على منصة «شاهد VIP»، والعمل من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، إخراج مريم أبو عوف، ويشارك أمينة بطولته هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، وغيرهم، وتتر المسلسل من غناء الفنانة المصرية آمال ماهر، والأغنية بعنوان «اللي قادرة» من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

يُذكر أن أمينة تنتظر أيضاً عرض فيلمها الجديد «حظر تجول» من تأليف وإخراج أمير رمسيس، والذي تشارك في بطولته أمام إلهام شاهين أحمد مجدي، محمود الليثي، عارفة عبدالرسول، وغيرهم.