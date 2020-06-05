بعد تعرضها للتنمر.. عمرو مصطفى يدافع عن شقيقة محمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الملحن عمرو مصطفى، على الرد على الانتقادات والسخرية التي تعرضت لها إيمان، شقيقة الفنان محمد رمضان، بعد نشر صور زفافها قبل أيام.

عمرو مصطفى، قال في نغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “مبروك يا عروسة أنتي زي القمر ربنا يسعدك في حياتك هما غيرنين منك بس أنتي أجمل عروسة في مصر ربنا يسعدك أنتي وزوجك المحترم”.

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وكانت إيمان، قد ردت على الانتقادات التي تعرضت لها في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، قائلة: “في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمدلله مقتنعة جدا بشكلي ومعنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا إن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تؤذوا حد بكلامكم”.

وكانت أزمة زفاف شقيقة محمد رمضان، قد تفاقمت، إذ تم استدعاء زوجها والتحقيق معه بعد حفل الزفاف بساعات، بسبب منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وخرج المهندس حسام حامد زوج إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، من قسم شرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، بعد التحقيق معه جراء إقامته لحفل زفافه وسط تجمع عائلي كبير.

وأخطر العريس ضابط التحقيقات بالقسم أن حفل الزفاف كان داخل فيلته واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الإحترازية، وهو الأمر الذي تم قبوله وخرج من القسم بعد انتهاء التحقيقات معه.