تعرف على سبب تدهور حالة رجاء الجداوي الصحية في مستشفى العزل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد نقلها للعناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس.

أشرف زكي، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، مع الإعلامية بسمة وهبة، و المذاع عبر فضائية “أون”، إن الفنانة رجاء الجداوي، تعاني نفسيًا أكثر من معاناتها الجسدية جراء الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن ما أدى إلى تراجع حالتها الصحية هو حالتها النفسية.

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وأضاف: “اللي تاعبها الحالة النفسية، وأنها سمعت خبر وفاتها، كما أنها تأثرت جدا بوفاة الفنان حسن حسني”، مؤكدًا أن الفنانة رجاء الجداوي، تتابع الأخبار وتليفونها معها وتقرأ وترى، ومن يحبها يدعي لها.

ولفت إلى أن آخر مرة تواصل معها عندما أرسلت التسجيل الصوتي، مشيرًا إلى أنه منذ ذلك الحين، يخبره الأطباء بأنها نائمة، وهو لم يرد إزعاجها.

وعن مصدر شائعة وفاتها هل من الوسط الفني أم الجمهور؟، قال أشرف زكي: “لا الوسط ولا الجمهور، ولكن مصر لها أعداء قنوات تركيا والإخوان، اللي بيفتحوا برامجهم بالدعاء إنها يا رب تموت”.