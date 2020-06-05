الفنان دياب: الممثل مثل عامل اليومية ولسنا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري دياب، عن دوره في مسلسل “فرصة تانية”، والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي.

دياب، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السفيرة عزيزة”، والذي تقدمه الإعلامية سالي شاهين، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه لم يكن شريرًا بل كان مريضًا نفسيًا وظروفه أثرت عليه، موضحًا أنه شخص طيب وأن ما أثر في شخصيته هي الضغوط التي تعرض لها وهو صغير.

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وتابع، أن تلك الشخصية لديها فوبيا الامتلاك وخوف من الفقد، أما دوره في مسلسل “الاختيار” وهو الشيخ سالم فكان شخصية عظيمة جليلة واستشهد أثناء الدفاع عن جيش بلده ضد الإرهابيين.

كما تحدث عن فترة التعقيم أثناء التصوير وكيف أخذ حذره من فيروس كورونا وأوضح أنه كان يوجد فحص لدرجة الحرارة وتطهير كامل بالكحول كما أنه حين يعود إلى المنزل يستحم بشكل كامل، موضحًا أنه الآن ينزل من البيت للضروريات بل أنه “شبه مبينزلش”.

أكد دياب أن “الممثل زي عامل اليومية”، وليسوا مليونيرات كما يتخيل البعض، خاصةً وأن المسلسلات كلها بدأت قبل أزمة كورونا وبالتالي لم يكن هناك فرصة للتوقف لأن هناك جهات إنتاجية ستخسر، ولولا ذلك ما خرج من بيته حمايةً لنفسه وأسرته.