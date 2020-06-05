أيتن عامر تهاجم مروجي شائعات فقدان رجاء الجداوي لوعيها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجمت الفنانة المصرية أيتن عامر، مروجي أخبار فقدان الفنانة المصرية رجاء الجداوي لوعيها بعد نقلها لغرفة العناية المركزة في مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية.

أيتن عامر، أعادت نشر تصريح أميرة الأبنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي، والتي أكدت من خلاله أن والدتها في العناية المركزة ولكنها لم تفقد الوعي، وأنها تطالب جمهورها بالدعاء لها ولكل مريض.

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وعلقت أيتن عامر على كلامها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قائلة: “ربنا يشفيكي و يعافيكي و ترجعي لنا بألف سلامة يا رب أدعوا لها و النبي كل مرة بينتشر خبر غلط قلبنا بيوجعنا وبنبقى هنموت من الخوف ليكون بجد بلاش تنشروا خبر دون التأكد”.

وأضافت: “هتستفيد إيه يعنى لو أنت اللي سبقت غيرك بنشر خبر مفجع زى دة؟ كدة يعنى أنت جامد و جبت التايهة! ربنا يهديكوا مش هقول ربنا يعمل فيكوا اللى بتعملوه فينا لان بجد دة إحساس بشع ، كلنا أعصابنا بايظة و تعبانين و قلقانين على حبايبنا و أهلنا و ولادنا متجيش أنت تزودها بخبر ملوش لازمة”.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد تم نقلها للعناية المركزة، وأكدت مصادر من داخل المستشفى أنها حالتها مستقرة وأن جهاز التنفس الذي وضعت عليه ليس تداخلي.