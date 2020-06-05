هالة فاخر: اعترف بالتقصير لعدم حضور جنازة حسن حسني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية هالة فاخر، عن علاقتها بالفنان الراحل حسن حسني، والذي رحل عن عالمنا يوم 30 مايو، بعد تعرضه لازمة صحية مفاجئة عن عمر يناهز الـ 59 عامًا.

هالة فاخر، قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بحب السيما”، مع الإعلامي شريف نور الدين، والمذاع عبر “ميجا إف إم”، إنها كانت قريبة جدًا من الفنان حسن حسني، وحزنت كثيرًا لوفاته.

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وأضافت، أنها تعترف بتقصيرها في عدم حضور الجنازة، رغم قربها منه، لكن الظروف الحالية منعتها من الحضور، موضحة أنّ حسن حسني كان يتمتع بموهبة كبيرة تجعل المشاهد يقتنع بكل دور سواء كوميدي أو غير كوميدي.

يذكر أن الفنان حسن حسني، رحل عن عالمنا يوم السبت 30 مايو بعد تعرضه لازمة قلبية مفاجئة نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وبها رحل عن عمر يناهز الـ 79 عامًا.

وتم تشييع جثمان الفنان الراحل وسط حضور عدد من أفراد اسرته وحضور محدود لنجوم الفن حيث لم يتجاوز عددهم 3 ممثلين، وتعرض الوسط الفني لانتقادات واسعة بسبب عدم مشاركتهم في الجنازة رغم التاريخ الفني للفنان حسن حسني، وأرجع الكثير منهم السبب في ذلك لظروف فيروس كورونا وقرار الدولة بمنع التجمعات.