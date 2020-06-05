أحمد السقا يعلن نتيجة تحليل فيروس «كورونا» له ولزوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان المصري أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، لتحليل فيروس “كورونا”، وذلك بعد إصابة زميلة زوجته في برنامج “اتس شو تايم”، الإعلامية دينا حويدق بالفيروس.

الفنان المصري طمأن جمهوره، كعلنا أن نتيجة التحليل جاءت سلبية، حيث كتب، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”: “أنا وزوجتي بخير الحمد لله والتحليل طلع وكله تمام الحمد لله وربنا يشفي كل من أصيب”.

وكانت الإعلامية دينا حويدق، المشاركة في تقديم برنامج “اتس شو تايم” المذاع على قناة سي بي سي، قد أعلنت مؤخرا إصابتها بفيروس “كورونا”.

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دينا حويدق، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “شباب، لقد أجريت اختبار فيروس كورونا، واكتشفت أن النتيجة إيجابية.. برجاء اختبروا أنفسكم إذا كنتم تعاملتم معي خلال الأسبوع الماضي”.

وكان الإعلامي كريم رمزي، مقدم برامج بقناة “أون تايم سبورت”، قد أعلن مساء اليوم أيضا، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، حيث كتب ذلك خلال منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “كورونا إيجابي.. الحمد لله دعواتكم”.

كما أعلن مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير، عن إصابة الإعلامية المصرية ريهام السهلي، مقدمة برنامج “المواجهة”، والمذاع عبر فضائية “إكستر نيوز” بفيروس كورونا المستجد.

حيث قال عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “الأصدقاء، ريهام السهلي وأيه عبدالرحمن والإعلامية إلهام نمر مقدمي البرامج بقناة إكسترا نيوز، ألف سلامة عليكم وبإذن الله تقوموا بالسلامة من هذا الفيروس اللعين وربنا يحافظ علينا جميعا وعلى بلدنا”.