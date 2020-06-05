متابعة تتنمر على إنجي وجدان وتشبهها بـ"أمنا الغولة".. والأخيرة ترد: "هفضحكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تلقت الفنانة إنجي وجدان، عددا من التعليقات التي تحمل عبارات تنمر، بعد نشرها صورة لها مازحت بها جمهورها، وهي تضع العدسات اللاصقة.

وقالت إحدى متابعات إنجي عبر "إنستجرام": "إنتي من غير العدسات تشبهي أمنا الغولة، ‏عاد هيك عدسات تطلعي زومبي".

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ولم تتجاهل "إنجي"، التعليق كعادة أغلب الفنانين، ولكنها حرصت على إعادة نشره وعلقت عليه: "إيه يا جماعة كمية السواد والغل اللي الناس بقت فيه دي، بجد والله بيصعبوا عليا، الله ‏يكون في عون أهلهم واللي حواليهم، ربنا يشفي".‏

كما علقت عبر خاصية "استوري" إنستجرام: "أنا واخدة قرار إن كل ما هيجيلي رسالة تنمر أو شتيمة هنزلها عندي، الكلام ده ولا بيفرق معايا ماتخفوش، بس أنا بحب افضح الناس دي".