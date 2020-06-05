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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تلقت الفنانة إنجي وجدان، عددا من التعليقات التي تحمل عبارات تنمر، بعد نشرها صورة لها مازحت بها جمهورها، وهي تضع العدسات اللاصقة.
وقالت إحدى متابعات إنجي عبر "إنستجرام": "إنتي من غير العدسات تشبهي أمنا الغولة، عاد هيك عدسات تطلعي زومبي".
ولم تتجاهل "إنجي"، التعليق كعادة أغلب الفنانين، ولكنها حرصت على إعادة نشره وعلقت عليه: "إيه يا جماعة كمية السواد والغل اللي الناس بقت فيه دي، بجد والله بيصعبوا عليا، الله يكون في عون أهلهم واللي حواليهم، ربنا يشفي".
كما علقت عبر خاصية "استوري" إنستجرام: "أنا واخدة قرار إن كل ما هيجيلي رسالة تنمر أو شتيمة هنزلها عندي، الكلام ده ولا بيفرق معايا ماتخفوش، بس أنا بحب افضح الناس دي".
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة تتنمر على إنجي وجدان وتشبهها بـ"أمنا الغولة".. والأخيرة ترد: "هفضحكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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