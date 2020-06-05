غيرت هدومي في 3 دقايق عشان أجيلك" .. إليسا تفاجئ سليمان فرنجية على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

فاجئت الفنانة اللبنانية إليسا، الوزير السابق والنائب السابق رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، على الهواء خلال تواجده في برنامج "صار الوقت"، المذاع على قناة MTV اللبنانية.

ودخلت "إليسا"، الاستوديو، ووجهت حديثها لفرنجية، قائلة: "عرفت إنك موجود قولت أخلص الحفلة وأجي، غيرت هدومي في تلات دقايق".

وأضافت: "سليمان فرنجية يمكن ما بتفق معه في كل شئ سياسيًا، ولكني أحترمه جدًا، وانبسطت انكوا خليتوني فوت لإني كنت عايزة أسلم عليه".

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ورد "سليمان"، على إليسا، قائلًا: "بنشكرك وفخر كبير لينا تركتي آثر كبير وشكرًا ليكي".

لترد "إليسا": "بتمنى شي نهار أشوفك في الجمهورية، لإني بحترمه يكون رئيسي، وهو فرض احترامه على العالم كله وأنا واحدة منهم".

وقدمت إليسا حفلًا غنائيًا "أون لاين"، مساء أمس الخميس، على منصة شاهد، تحت رعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وبالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ويقدم الحفل الإعلامي السعودي علي العلياني.