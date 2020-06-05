بآية قرآنية.. أول رد من حسام حبيب على شائعة خلافه مع شيرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نفى المطرب حسام حبيب، الشائعات التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نشوب خلاف بينه وبين زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وعبر حسابه بـ"تويتر" غرد "حبيب"، بالآية القرآنية التي تقول: "فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا".

كما أعاد حسام حبيب نشر تغريدة محمد، شقيق شيرين عبدالوهاب، التي قال فيها: "شيرين وحسام في بيتهم، الحمد لله اطمنوا ويارب اللي بيطلع إشاعات، يجيله كورونا".

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كما حرصت شيرين على نفي الشائعة، عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بوقوع خلاف بين الزوجين، وصل إلى حد طلب الطلاق، واستعانت فيه شيرين بصديقها الفنان أحمد سعد، وانتهى بتركها لمنزل الزوجية.