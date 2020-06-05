"كان هيجيلي بس خلاص مات".. الوسط الغنائي ينعى الراحل أشرف سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى عدد من نجوم الوسط الغنائي، الملحن الراحل أشرف سالم، الذي رحل عن عالمنا أمس.

ونستعرض أبرز الفنانين الذين حرصوا على نعي "سالم"، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي:

لطيفة

حرصت الفنانة التونسية لطيفة على نعي أشرف سالم، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا أشرف".

مروة ناجي

الفنانة مروة ناجي، حرصت على نعيه أيضًا، من خلال حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "أنعى ببالغ الحزن والأسى أخى وصديقي العزيز الملحن أشرف سالم، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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بهاء الدين محمد

الشاعر بهاء الدين محمد، نعى أشرف سالم، عبر حسابه بـ"فيس بوك"، برسالة مؤثرة، قال فيها: "الملحن أشرف سالم من أقرب الناس لقلبي، ومن أقرب صحابي، ولسه من كام يوم بنضحك، واتفقنا يجيلى هو وإيهاب توفيق عشان نضحك بس خلاص مات".

وأضاف: "ماكنتش قادر أكتب بس لازم أقولكم، ادعوله هو محتاج كده، اللهم ارحمه واغفر له، وادخله الجنة دون حساب ولا سابق عذاب، محدش يحب الدنيا ولا يحب حد قوي".

عزيز الشافعي

كما حرص الملحن عزيز الشافعي على نعي أشرف سالم، عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "البقاء لله.. وفاة الملحن أشرف سالم ربنا يرحمه و يحسن إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الملحن أشرف سالم قدم عددا كبير من الألحان المميزة لعدد من النجوم، أبرزهم: محمد منير، ديانا حداد، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، جنات، سميرة سعيد، لؤي، آمال ماهر، عبد الفتاح الجريني، وغيرهم.