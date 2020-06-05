دخل المستشفى قبل يومين.. تفاصيل وفاة الملحن أشرف سالم‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

توفي الملحن أشرف سالم، أمس الخميس، إثر معاناته من ذبحة صدرية، بعد يومين من دخوله أحد المستشفيات، عن عمر يناهز 50 عاما.

الشاعر فوزي إبراهيم، أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "تم نقل الملحن الراحل إلى المستشفى منذ يومين، وذلك قبل وفاته أمس، ودفن بعد ظهر أمس".

الملحن أشرف سالم صاحب رصيد كبير من الألحان لغالبية نجوم الأغنية، منها ما قدمه مؤخرا مع سميرة سعيد "واقع مجنون" وقبلها "ليلة حبيبي"، ومع محمد منير "صوتك" و"ويلي"، ومع آمال ماهر "مش راجعلك تاني"، ومع محمد فؤاد "مش باقي على حاجة"، ومع إيهاب توفيق "عامل خجول" و"أقوى من هواك"، ومع جنات "جواز سفر"، ومع كارمن سليمان "عيش على أعصابك".