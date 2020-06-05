"الفيشاوي" بصحبة زوجته وراندا البحيري في جلسة تصوير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بصحبة مجموعة من الفتيات.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من داخل منزلها، علقت عليها: "ياللي قاعدين بالبيت، بتعملوا إيه".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها تحمل حقيبة بها مستلزمات الجلوس على شاطئ البحر.

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ماريتا عاصي الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من حفل تخرجها بصحبة صديقاتها.

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط جبال لبنان.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بالأبيض والأسود.

محمد محسن

نشر الفنان محمد محسن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له، علق عليها: "بطريقة ما، سيصلح الله كل شيء".

إيساف

نشر الفنان إيساف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يحمل "سبحة" في يده، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه.