محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعلن الفنان رامي جمال، وفاة الملحن أشرف سالم، منذ قليل، عبر حسابه بموقع "تويتر".
وغرد "جمال": "انتقل إلى رحمة الله تعالى صديقي الملحن أشرف سالم، نسألكم الدعاء، لا أراكم الله مكروه في عزيز لكم".
الملحن أشرف سالم قدم عددا كبير من الألحان المميزة لعدد من النجوم، أبرزهم: محمد منير، ديانا حداد، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، جنات، سميرة سعيد، لؤي، آمال ماهر، عبد الفتاح الجريني، وغيرهم.
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