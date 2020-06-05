شقيقة أحمد فلوكس ووالده يكشفان لـ"الخليج 365" حقيقة الصور المتداولة له بالمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنان أحمد فلوكس في أحد المستشفيات.

تواصل "الخليج 365"، مع الفنان فاروق فلوكس للوقوف على تفاصيل الأمر، وقال إنه لا يعرف شيئا عن هذه الصور، وطلب إمهاله بعض الوقت للتأكد.

وتواصل "الخليج 365" معه مرة أخرى، فردت ابنته وشقيقة أحمد فلوكس، ونفت الأمر جملة وتفصيلا، قائلة: "أحمد كويس مفهوش حاجة، وتمام وزي الفل".

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ولم يتسن لـ"الخليج 365" التواصل مع الفنان أحمد فلوكس، إذ أن هاتفه ظل مغلقا طول الوقت.

وانتشرت صور فلوكس في أحد المستشفيات، وهو يتلقى العلاج بعد تعرضه لوعكة صحية، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنفي شقيقته الأمر، مؤكدة أن البوست مفبرك.

أحمد فلوكس آخر أعماله، فيلم "الممر"، بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة.