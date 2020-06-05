تراند اليوم : فيديو| حادث أليم صدم "حسن حسني" قبل وفاته



كشف حفيد الممثل المصري حسن حسني، أنه جده تأثر خصوصًا بوفاة عمته قبل سنوات، ولم يعد كان من قبل.

وقال هشام حسني خلال مقابلة مع برنامج "القاهرة اليوم" إن جده كان صديقًا لهم، وكل واحد من الأحفاد الستة له معزة خاصة عنده، مشيرًا إلى عندما كان يريد أي شيء من والده ويرفض، كان يلجأ لجده ليساعده.

وذكر أن جده كان دائمًا يقف بجانبه ويعطيه نصائح، ووصفه أنه كان بركتهم ومصدر البهجة في حياتهم.

لكنه أكد أن جده تأثر خصوصًا بوفاة عمته، وقال إنها كانت تعاني من مرض السرطان، وخلال الفترة الأخيرة في حياتها كانت تتألم كثيرًا، وكان يرى هذا الألم في عين جده.

وأضاف أنها عندما توفيت شعر أن جده تبدل وكبر شكلاً، حتى عندما كان يذهب للتمثيل الذي كان كل حياته لم يعد لديه طاقة.

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من ناحية أخرى، أوضح حفيد حسن حسني، أن الوسط الفني كان كان قريب من جده ويحبه، وخاصة محمد سعد وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد بدير.

يذكر أن حسني توفي فجر يوم 30 مايو الجاري، إثر تعرضه لأزمة قلبية.



