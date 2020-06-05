تراند اليوم : "محمد هنيدي" يغضب الكويتيين.. ما علاقة صدام بالأمر؟



أغضبت تغريدة منسوبة للممثل المصري محمد هنيدي، الكويتيين، بعد أن أعادت التذكير بالاحتلال العراقي للكويت، والتي اعتبرها نظام صدام حسين وقتها "المحافظة رقم 19" للعراق.

وجاء في التغريدة التي تم تداولها له عبر بحساب يحمل نفس اسمه وصورته على موقع "تويتر": "ما تلموا المحافظة 19 بتاعتكم بقى يا عراقيين"، وذلك في خضم الجدل المثار حول على موقع التواصل الاجتماعي بسبب هجوم فتاة كويتية على العمال المصريين في بلدها ووصفهم بــ "المأجورين".

غير أن هنيدي تبرأ من الوصف الذي اعتمده العراق عقب احتلال الكويت في 1990، باعتبارها محافظة عراقية وليست دولة مستقلة. وعلق عبر حسابه الرسمي الموثق على "تويتر": "التويتة مفبركة ومش محتاج كل يوم انفي تويتة.. كان ممكن تدخل وتشوف حسابي".

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وكانت الممثلة المصرية، روجينا تبرأت مؤخرًا من صور وتصريحات لها تسخر من الكويتيين وتهاجم الكويت على خلفية هجوم الناشطة الكويتية ريم الشمري على المصريين، بعد استغلال مشاهدها التي جسدتها في مسلسل "البرنس"، في مهاجمة الكويت، معلنة تبرؤها من هذا الهجوم.



وكتبت "روجينا" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر: "أنا لست مسئولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس منسوبة لي ضد ‏شعب الكويت".

وتابعت: "أنا أحترم الكويت شعبا وحكومة وتربطني العديد من الصداقات المحترمة بالكويت".

