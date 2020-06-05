تراند اليوم : تغريدة لـ "شريهان" تثير تساؤلات حول حالتها الصحية

أقلت تغريدة للممثلة المصرية المعتزلة، شريهان متابعيها، بعد أن كتبت فيها: "أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر"، وهو ما فتح باب التكهنات حول احتمالية إصابتها بفيروس كورونا

وأعادت المطربة الإماراتية أحلام، نشر التغريدة، وعلقت عليها عبر حسابها الخاص: "سلامتك يا غالية".

فيما سارعت شريهان إلى التأكيد على المقصود من تغريدتها، مشيرة إلى أنها قصدت بذلك الأوضاع العامة وليس حالة خاصة تتعلق بها وعلقت: "قلقي ودعائي عليكم ولكم جميعًا، كل العالمين وليس نفسي".

وأضافت: "حماكم ربي ورعاكم وحفظكم من كل مكروه وشر أو أي أذى. اللهم أمين يا رب العالمين لترد أحلام: "اللهم آمين جزاك الله عنا خيراً وربي يتقبل منا كلنا ما دعينا".

