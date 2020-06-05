تراند اليوم : "أحمد السقا" يكشف عن نتيجة تحاليل كورونا له ولزوجته

كشف الممثل المصري أحمد السقا عن نتيجة تحاليل فيروس كورونا المستجد له ولزوجته المذيعة مها الصغير.

وكتب السقا عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على تطبيق "إنستجرام": "أنا وزوجتي بخير الحمد لله والتحليل طلع وكله تمام الحمد لله وربنا يشفي كل من أصيب".

كان السقا وـسرته خضعوا للعزل المنزلي بعد إعلان المذيعة دينا حويدق مقدمة برنامج "Its show time" إصابتها بفيروس كورونا.

وتشارك زوجة السقا في تقديم البرنامج، وهو ما أثار مخاوف حول إمكانية انتقال العدوى إليها.

وتعتبر دينا هي ثامن إعلامية تصاب بهذا المرض بعد كريم رمزي، مآثر المرصفي، ريهام السهلي وآية عبدالرحمن، المذيعات بقناة "إكسترا نيوز"، وإلهام نمر المذيعة بالتلفزيون المصري، والإعلامية داليا أبو عمر، وعمر صلاح.