بالصور: كيف كانت كيم كارداشيان قبل عملية تجميل أنفها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يونيو 2020 01:45 صباحاً - نشر نجمات الفن والواقع والسوشيال ميديا الجريئات صورهن قبل وبعد عمليات التجميل التي خضعن لها قبل تحلقيهن في عالم الشهرة والأضواء،يشير إلى أن النسبة الأكبر من النجمات غيرن شكلهن لتحقيق شهرة أكبر ومتابعين أكثر في منصاتهن الإجتماعية.



قبل سنتين نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان صورة لها برفقة صديقتها التي تدعى سارة هوارد، تعود لعام 1997، حينما كان عمرها 17 سنة، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام".



وعلقت كيم كارداشيان على الصورة التي نشرتها عام 2018 قائلة: "برفقة صديقتي سارة هوارد، ربما ترون الصورة بصعوبة.. الا اني أرتدي ثوباً أخضر، وأضع ظلال عيون خضراء لتتناسب مع لون ثوبي الأخضر. كانت فكرة سارة التي تمتلك مدونة تعنى بالجمال والماكياج".

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هذه الصورة أعيد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي واشار المعلقون على التغييرات التي طرأت في شكلها بعد عمليات التجميل .



وسارة هوارد صديقة مقربة أيضاً لكورتني كارداشيان،شقيقة كيم كارداشيان، ولباريس ونيكي هيلتون.



ويشار إلى أن كيم كارداشيان عادت إلى مزاولة نشاطها التجاري وتسويق علامتها التجارية الخاصة بالملابس الداخلية وملابس النوم المفضلة لديها بكافة الألوان وبسعر مناسب رغم إستمرار أزمة تفشي فيروس كورونا،ووعدت متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" البالغ عددهم 173 مليون متابع ومتابعة بالشحن المجاني للطلبات التي تفوق ال75 دولاراً.

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