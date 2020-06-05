بالصور.. إليسا تتألق في حفلها الأون لاين بفستان أسود قصير

ظهرت النجمة اللبنانية إليسا، خلال حفلها الغنائي الذى أحيته "أونلاين" عبر موقع "يوتيوب"، بإطلالة جريئة مرتدية فستانا قصيرا أسود اللون.

ويأتي الحفل ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب من داخل منازلهم، للترفيه على جمهورهم وحثهم على الإلتزام

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بالبيت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وقدمت إليسا باقة من أجمل أغانيها ومنهم: "إلى كل اللى بيحبونى"، و"كرهنى"، و"أنا وحيدة"، "كلنا نغنى" "الفرحة اللى أنا فيها"، و"هنغنى

كمان وكمان"، و"نفسى أقوله"، و"مكتوبة ليك"، كما غنت أغنية "وحشتونى" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، وأحدث أغنياتها أغنية "قهوة الماضى" لأول مرة بشكل لايف.

يذكر ان آخر أعمال النجمة إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.