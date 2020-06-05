ظهرت النجمة اللبنانية إليسا، خلال حفلها الغنائي الذى أحيته "أونلاين" عبر موقع "يوتيوب"، بإطلالة جريئة مرتدية فستانا قصيرا أسود اللون.
ويأتي الحفل ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب من داخل منازلهم، للترفيه على جمهورهم وحثهم على الإلتزام
وقدمت إليسا باقة من أجمل أغانيها ومنهم: "إلى كل اللى بيحبونى"، و"كرهنى"، و"أنا وحيدة"، "كلنا نغنى" "الفرحة اللى أنا فيها"، و"هنغنىكمان وكمان"، و"نفسى أقوله"، و"مكتوبة ليك"، كما غنت أغنية "وحشتونى" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، وأحدث أغنياتها أغنية "قهوة الماضى" لأول مرة بشكل لايف.
يذكر ان آخر أعمال النجمة إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إليسا تتألق في حفلها الأون لاين بفستان أسود قصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.