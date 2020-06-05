شاهد.. روشتة لـ"يحيي الفخراني" أثناء امتهانه الطب

يعلم الكثير من جمهور الفنان يحيي الفخراني أنه امتهن الطب لفترة قبل ممارسته لمهنة التمثيل ولكن لا يعلم العديد من محبيه تفاصيل تلك الفترة وذكرياتها.

قام الفنان نبيل الحلفاوي بالتنقيب في صندوق ذكريات خاصة به واكتشف وجود روشتة تحمل اسم الدكتور يحيي الفخراني، فسأل الحلفاوي جمهوره على موقع التدوينات القصيرة تويتر عن

ذلك الطبيب الشاب الذي أصبح نجم مشهور وسرعان ما حصل على إجابة صحيحة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر الحلفاوي صورة الروشتة القديمة وسط إعجاب الكثير من جمهور يحيي الفخراني، كما أجاب على تساؤلات البعض عن الفترة التي امتهن فيها الفخراني الطب

وقال أنها فترة قصيرة كما رد على أحد السائلين أن الفخراني لا يمارس الطب الآن فلقد تركه بغير رجعة.

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يذكر أن بداية قصة الحب التي جمعت بين يحيى الفخراني ولميس جابر كانت بسبب مشاجرة أثناء عرضه لأحد المسرحيات وبعدما حدث خطأ من إدارة المسرح قرر ترك المسرحية ولكنها هي من هدأت من روعة وعاد لاستكمال دوره بفضلها ومن هنا بدأت شرارة الحب التي مازالت مستمرة حتى الآن.