الشاعر بهاء الدين محمد يعلن وفاة الملحن أشرف سالم

أعلن الشاعر بهاء الدين محمد، وفاة صديقه الملحن أشرف سالم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وكتب "بهاء": " الملحن أشرف سالم من أقرب الناس لقلبى ومن أقرب صحابى ولسه من كام يوم

بنضحك واتفقنا يجيلى هو إيهاب توفيق بس خلاص مات خلاص أشرف مات، ماكنتش قادر أكتب بس لازم أقولكم أدعوله هو محتاج كده، اللهم إرحمه وإغفرله، وأدخله الجنة دون حساب ولا سابق عذاب، ماحدش يحب الدنيا ولا يحب حد قوى ".

يذكر ان آخر أعمال الملحن الراحل أشرف سالم، دعاء بعنوان "يارب يارب" للمطرب إيهاب توفيق، ومن كلمات أحمد عبدالله، توزيع أحمد عبد العزيز، وتم طرحه في شهر رمضان لعام 2020 .