شاهد.. حقيقة انفصال شيرين عبدالوهاب عن حسام حبيب.. والفنانة ترد

نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب تدوينة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، وجاء وذلك بعدما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي وجود خلاف حاد نشب بين الزوجين مؤخرًا.

وكتبت "شيرين": " قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات ملهاش أي

أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي ".

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وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تشير إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب تشاجرا مع بعضهما، ووصل

الأمر إلى التراشق بالألفاظ، فيما استعانت شيرين بصديقها ‏النجم أحمد سعد الذى جاء للصلح بين الزوجين.‏

يذكر ان أخر أعمال النجمة شيرين عبد الوهاب، أغنية "مش قد الهوى"، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، الأغنية من كلمات: محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.