محمد عبد الوهاب يكشف حقيقة خلاف حسام وشيرين

كشف الفنان محمد عبد الوهاب شقيق النجمة شيرين حقيقة خلافها مع زوجها النجم حسام حبيب، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر. وصرح محمد عبد الوهاب قائلًا: حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويارب اللي بيطلع الاشاعات دي يجيلو كورونا ونخلص منه يارب. منه يارب. Advertisements يذكر أن النجم حسام والنجمة شيرين طرحا مؤخرًا كليب بعنوان كل ما أغني، وهو من إخراج جون بيريز، والأغنية من كلمات محمد سرحان، وألحان حسام حبيب، وتوزيع النابلسي، كما كسر الكليب حاجز الـ 13 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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