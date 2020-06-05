أشرف زكي يجري عملية جراحية

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجهت دنيا رسالة للدكتور أشرف زكي، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية قائلة: د. أشرف زكي الأخ الكبير

لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك.. و حمد الله علي سلامتك من العملية و ربنا يحفظك لبيتك وولادك و زوجتك الجميلة، و كلنا عارفين إن تعبك ده بسبب الجهد الكبير اللي بتبذله في النقابة و اهتمامك بالصغير قبل الكبير.. كلنا مقدرين و ربنا يقومك بالسلامة.

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يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل الفارس واﻷميرة، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، وبطولة كل من دنيا سمير غانم، مدحت صالح، محمد هنيدي، ماجد الكدواني، لقاء الخميسي، محمد الدفراوي، صدقي صخر، زايد فؤاد، أحمد كمال، صبري عبد المنعم، عثمان عبد المنعم، عبد الرحمن أبو زهرة، عبلة كامل، أمينة رزق، سعيد صالح، غسان مطر، نهير أمين.