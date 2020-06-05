إيمي طلعت زكريا تزور قبر والدها

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت إيمي من خلالها وهي تزور قبر والدها الفنان القدير طلعت زكريا. وأعربت إيمي عن شدة اشتيقاها Advertisements لوالدها طلعت زكريا، قائلة: ولا اى حاجه ف الدنيا تمنعنى انى ازورك وتحس بوجودى يااغلى حاجه ف حياتى .. ربنا يرحمك يابابا وكل امواتنا يارب. لوالدها طلعت زكريا، قائلة: ولا اى حاجه ف الدنيا تمنعنى انى ازورك وتحس بوجودى يااغلى حاجه ف حياتى .. ربنا يرحمك يابابا وكل امواتنا يارب. يذكر أن الفنانة إيمي طلعت زكريا شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل بت القبايل، وهو من تأليف شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح، وبطولة كل من عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، منة فضالي، مدحت تيخا، سميرة عبد العزيز، أشرف عبدالغفور، محمد عبدالحافظ، بهاء ثورت، محمود الجابري، دينا، عمر زهران، مفيد عاشور، إنعام الجريتلي، محمد عبدالجواد، هاجر الشرنوبي، حمدي هيكل، محمد الشقنقيري. في بطولة مسلسل، وهو من تأليف شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح، وبطولة كل من عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، منة فضالي، مدحت تيخا، سميرة عبد العزيز، أشرف عبدالغفور، محمد عبدالحافظ، بهاء ثورت، محمود الجابري، دينا، عمر زهران، مفيد عاشور، إنعام الجريتلي، محمد عبدالجواد، هاجر الشرنوبي، حمدي هيكل، محمد الشقنقيري.

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