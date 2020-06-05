ماثيو ماكونهي يتبرع بـ 110 ألف كمامة طبية للمستشفيات

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تبرع الممثل والنجم الأمريكي ماثيو ماكونهي وزوجته كاميلا الفيز، بمجموعة كبيرة من الكمامات الطبية، والتي تم توزيعها على المستشفيات مجانًا في ولاية تكساس.

وتبرع ماكهوني وزوجته بـ 110 ألف كمامة طبية للمستشفيات في مسقط رأسه بولاية تكساس، في خطوة لافتة ومميزة منه، ومساهمة منه في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد الذي لم يقف أحد على علاج له حتى الآن.

وكانت المواقع العالمية قد تناقلت هذا الخبر وأثنت عليه، لما بادر به الممثل الأمريكي للوقوف أمام هذه الأزمة التي أجتاحت العالم مؤخرًا.

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وعلى جانب آخر عاد النجم العالمي البالغ من العمر 50 عاما، للتدريس في جامعة تكساس الأمريكية، حيث أعلنت الجامعة التي تخرج منها تعينه أستاذًا لتدريس “سيناريو الأفلام” في قسم الإذاعة والتلفزيون والسينما.

والجدير بالذكر أنه تم ترشيح ماثيو ماكونهي، للعديد من الجوائز الكبرى عن مختلف أعماله السينمائية والتليفزيونية، ولكنه حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عام 2013 عن دوره في فيلم “نادي دالاس للمشترين”، واستلم جائزته في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 86.

وماثيو ديفيد ماكونهي، من مواليد 4 نوفمبر 1969، هو ممثل ومخرج أمريكي، حظي بالانتباه لأول مرة بعد دوره الثانوي في فيلم اليافعين الكوميدي مذهول ومحتار عام1993، إذ اعتقد العديد من الناس بأن هذا الدور هو الذي شهره، وذلك بعد أدائه لعدد من الأدوار الثانوية في الأفلام، من ضمنها ملائكة في أقصى الملعب، ومجزرة منشار تكساس الجيل الجديد عام 1994.

كما اشتهر ماثيو، بأدائه الخارق كممثل رئيسي في فيلم الدراما القانونية وقت للقتل عام 1996، وتبع ذلك أداؤه الرئيسي في عدة أدوار أخرى، مثل فيلم الخيال العلمي اتصال عام 1997 وفيلم الدراما التاريخية أميستاد عام 1997 وفيلم الدراما الكوميدية فتيان نيوتن عام 1998 وفي الفيلم الكوميدي الساخر إي دي تي في عام 1999والفيلم الحربي يو- 571عام 2000 والفيلم النفسي المثير الضعف عام 2001.