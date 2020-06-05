شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبها جيش" أوبريت غنائي في حب مصر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "علشان مصر نعيش ونموت.. وعشانها في النار بنفوت" بهذه الكلمات طرح أحدث أوبريت غنائي في حب مصر، وذلك عبر "يوتيوب"، وهي بعنوان "شعبها جيش"، والأغنية من غناء رانيا خورشيد، مي زكي، إسلام البدري، وهي من كلمات علي فتحي، والحان عماد تاج، ومن توزيع عمر إسماعيل، ومونتاج محمد جلال، إدارة محتوى ولاء غنيم، تصوير إسلام شلبي، ومن إخراج بتول عرفة
وتقول كلمات الأغنية: علشان مصر نعيش ونموت.. وعشانها في النار بنفوت.. مصر علينا غالية.. مصر حبيبتي يا أم الدنيا.. لازم تفضلي أولى مش تانية.. فوق الكل عالية.. مصر أكبر من أن حاجة تهزها.. مصر بلد الأمن والخير والمحبة.. في الشهامة وفي الأصول أهلها".
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