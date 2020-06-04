بوسي شلبي لزوجها الراحل محمود عبدالعزيز في ذكرى ميلاده: سأحتفل معك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الإعلامية المصرية بوسي شلبي ذكرى ميلاد زوجها الراحل الفنان محمود عبدالعزيز، ووجهت له رسالة مؤثرة بهذه المناسبة.

الإعلامية المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “غدا عيد ميلادك كنت أنتظره وساظل انتظره لانه كان يوم سعاده لي ويوم خاص لي سأكون بجوارك احتفل معك كما تعودنا وهديتي لك والناس البتحبك الدعاء والصدقه وحشتني وبحبك الفاتحه”.

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والساحر محمود عبد العزيز ولد بمدينة الإسكندرية فى حى الورديان، يوم 4 يونيو 1946 وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية، تزوج مرتين وأثمرت الزيجة الأولى عن ابنيه المنتج والممثل محمد محمود عبدالعزيز والممثل كريم محمود عبدالعزيز، والثانية من الإعلامية بوسى شلبى.

وقد بدأ محمود عبد العزيز مسيرته الفنية فى السبعينات بمسلسل “الدوامة”، حين أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً فيه، بجانب كل من محمود ياسين ونيللى، وجاءت انطلاقته السينمائية من خلال فيلم “الحفيد” أحد كلاسيكيات السينما المصرية عام 1974، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة السبعينيات، حيث بدأ رحلته مع البطولة فى عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم “حتى آخر العمر».

محمود عبدالعزيز رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016، بعد ان تعرض لأزمة صحية شديدة وأصيب بمرض السرطان.