ياسمين عبد العزيز تستعد لبطولة فيلم جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة والممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، للمشاركة فى بطولة عمل سينمائي خلال الفترة المقبلة، وذلك كما أعلن المنتج أحمد السبكى، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور الشهير “انستجرام”.

أحمد السبكى، نشر صورة له بصحبة ياسمين عبد العزيز، وعلق قائلًا: “قريبًا فيلم #ياسمين_عبد_العزيز.

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وكانت ياسمين عبد العزيز قدمت هذا العام مسلسل “ونحب تانى ليه” مع الفنان كريم فهمى وشريف منير وتأليف عمرو محمود ياسمين.

وتدور أحداث العمل حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهما للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

وشارك في بطولة مسلسل “ونحب تانى ليه”، ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر،أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، تارا عماد، عماد رشاد، كارولين , صبا الرافعي، علا رشدي، إسلام جمال، مصطفى حشيش، سليمان عيد، محسن صبري، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، سمر مرسي، أمنية العربي، أحمد جمال سعيد، أحمد سعيد عبدالغني، أيمن مرجان، إيمان السيد، إيهاب فهمي.