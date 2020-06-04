بعد قطيعة مع طليقته.. ماذا دار بين جوروج وسوف وابنته عيون؟

متابعة بتجــــــــرد: ذكرت معلومات صحفية أن الفنان جوروج وسوف أجرى اتصالا هاتفياً مع طليقته ندى زيدان، وتحدث مع ابنته عيون لأكثر من ربع ساعة، ووعدها برؤيتها في المرحلة المقبلة .

الاتصال حدث بعد حلحلة الأزمة مع طليقته التي إنفصل عنها بعد عامين من الإرتباط الرسمي، وإبتعاده عن زوجته الأولى شاليمار شبلي.

زواج الوسوف من ندى لم يكتب له النجاح، وتم الانفصال بظروف هادئة وبعيدة عن الاعلام، ولازالت الأسباب الحقيقية مجهولة لغاية اليوم.

وكانت زيدان قد خرجت إلى العلن كزوجة رسمية قبل أن تحصل أزمة غير متوقعة معها ويهجرها الوسوف، وتبادر هي الى اللجوء إلى محكمة الاسرة في الدوحة لتحصيل نفقة إبنتها منه.

وكان الويوف قد شارك فيديو عبر “تويتر” لمتابعيه يطالبهم فيهع بالبقاء في المنزل، للحد من انتشار وباء كورونا في 11 ابريل/نيسان، ومن وقتها، لازال غائبا عن مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يصدر أي عمل جديد له.