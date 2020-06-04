أسماء لمنور تحضر لعودة فنية جديدة بعد انتهاء الحجر

متابعة بتجـــــــرد: تحضر النجمة المغربية أسماء لمنور، لألبوم غنائي جديد، ستصدره بعد انتهاء فترة الحجر، ويتضمن أغنيات مغربية كسابقيه من ألبوماتها.

وكانت أسماء لمنور قد انشغلت طيلة الفترة الماضية بالعمل على أغاني الألبوم التي وبحسب مصادر خاصة بموقعنا ستشكل مفاجأة للجمهور من حيث المواضيع التي تطرحها من خلالها والأنماط الموسيقية التي تقدّمها فيها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أسماء لمنور الفنية كانت أغنية “هاينة” التي قدّمتها بمشاركة الفنان المغربي حاتم عمّور من رحم التراث الشفهي المغربي وبالتحديد “حجّاية” (حكاية).