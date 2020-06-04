متابعة بتجـــــــرد: تحضر النجمة المغربية أسماء لمنور، لألبوم غنائي جديد، ستصدره بعد انتهاء فترة الحجر، ويتضمن أغنيات مغربية كسابقيه من ألبوماتها.
وكانت أسماء لمنور قد انشغلت طيلة الفترة الماضية بالعمل على أغاني الألبوم التي وبحسب مصادر خاصة بموقعنا ستشكل مفاجأة للجمهور من حيث المواضيع التي تطرحها من خلالها والأنماط الموسيقية التي تقدّمها فيها.
جدير بالذكر أن آخر أعمال أسماء لمنور الفنية كانت أغنية “هاينة” التي قدّمتها بمشاركة الفنان المغربي حاتم عمّور من رحم التراث الشفهي المغربي وبالتحديد “حجّاية” (حكاية).
كانت هذه تفاصيل خبر أسماء لمنور تحضر لعودة فنية جديدة بعد انتهاء الحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.