“سعاد”.. فيلم مصري تونسي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان “كان”

متابعة بتجــــــــــرد: اختار مهرجان كان السينمائي فيلم سعاد للمخرجة أيتن أمين ضمن المسابقة الرسمية لدورة 2020، والتي تكتسب أهمية خاصة لإقامتها ضمن إجراءات غير اعتيادية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالمياً.

وأعلن المدير الفني للمهرجان تيري فريمو عن مشاركة سعاد ضمن المسابقة الرسمية لدورة مهرجان كان الـ73.

وأتت الاختيارات في قائمة موحدة تضم 56 فيلماً عوضاً عن توزيعها على أقسام المهرجان المعتادة، وهو إجراء جديد اتخذته إدارة المهرجان بهذه الدورة بعد اضطرارها لإلغاء فعالياته التي كان مخططاً إقامتها في مطلع الشهر الماضي، بعد قرار الحكومة الفرنسية بمنع التجمعات الكبرى كإجراء وقائي ضد الفيروس.

فيلم سعاد هو إنتاج مصري تونسي مشترك للمنتج المصري سامح عواض في أول إنتاج سينمائي له، بالاشتراك مع المنتجة التونسية درة بوشوشة، والمنتج والسيناريست محمد حفظي، والمصري مارك لطفي.

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وقد شاركت المخرجة أيتن أمين في تأليف سعاد مع السينارست محمود عزت في تعاونهما الثاني بعد فيلم فيلّا 69 (2013) الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم من العالم العربي في مهرجان أبوظبي السينمائي الذي استضاف العرض العالمي الأول للفيلم، وهو من إنتاج محمد حفظي عبر شركته فيلم كلينك.

وتتركز قصة الفيلم حول علاقة أختين في سن المراهقة بإحدى مدن الدلتا، تعيش إحداهما حياة أخرى سرية في العالم الافتراضي.

تم تصوير الفيلم في مدن مختلفة خارج القاهرة، واعتمد على مجموعة ممثلات وممثلين غير محترفين من مختلف المحافظات المصرية.