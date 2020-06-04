ما حقيقة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب؟

متابعة بتجـــــــــرد: نشبت مشادة كلامية بين النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان المصري حسام حبيب داخل منزلهما بالقاهرة.
وأكد مصدر مقرب من شيرين وحبيب بحسب ما ذكرت صحيفة “الرؤية” أن المشادة لم تتطور إلى حد التراشق بالأيدي مثلما تداولت وسائل إعلامة مصرية، ولكنه استدرك قائلاً: “ما زال هناك خلاف قائم بينهما لم يُحل بعد رغم استعانة شيرين بالفنان أحمد سعد لمحاولة احتواء الأزمة”.
وأشار المصدر إلى استمرار سعد في محاولاته للصلح بين شيرين وزوجها، إلا أن محاولاته لم تأت بجديد إلى هذه اللحظة.
جدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب احتفلا بزواجهما في 7 نيسان/أبريل من عام 2018 في حفل بسيط حضره عدد من أصدقائهما المقربين.
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