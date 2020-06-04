"أم التنانين" تعود بفيلم رعب جديد

أثار الإعلان التشويقي لفيلم الرعب "Murder Manual: Shackled دليل القتل"، الذي تقوم بطلة مسلسل "صراع العروش" إميليا كلارك ببطولته حماس الجمهور، بعد طرحه مؤخرا.

وإميليا كلارك، التي اشتهرت بشخصية "أم التنانين" من مسلسل "صراع العروش"، تظهر في الفيلم بشكل مختلف عن أدوارها السابقة.





وفقًا لموقع "تايلا" الأمريكي، يعد الفيلم من نوعية الأفلام القصيرة، وهو جزء من سلسلة تمتد لـ 8 أجزاء، طرح أولها عام 2012.

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يعرض الفيلم حاليًا على شبكة أمازون برايم، ويتناول حياة شابة تدعى "مالو"، تهرب من أسيرها والسيرك الذي تم احتجازها فيه لأعوام، قبل أن ينقذها زوجها.

وفي حين نظن أن مشاكل "مالو" حٌلت بعد فك أسرها، على العكس تمامًا تلاحقها ذكريات من ماضيها الأليم لتزيد حياتها صعوبة.



يتضمن الوصف التلخيصي للفيلم حياة "مالو" في الحبس، والفترة التي مكثتها في الظلام بانتظار شخص ينقذها، والأسرار الخفية التي جعلت حياتها جحيمًا.



