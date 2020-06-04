شكرا لقرائتكم خبر عن شوف الفيديو كليب.. الفنان جوزيف عطية يطرح أغنية "خط أحمر" على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان اللبناني جوزيف عطية، اليوم الخميس، أغنية "خط أحمر" على "يوتيوب" والأغنية من كلمات فراس الحبيب، وألحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ وإخراج كفاح بلاني.

وكان المطرب اللبنانى جوزيف عطية قد طرح أغنية خلال الفترة الأخيرة باسم "حافظك عن غايب"، وهى من كلمات الشاعر الغنائى على المولى، ألحان فادى ماردينى.

من ناحية أخرى، شارك جوزيف فى آخر حفلاته قبل كورونا فى عيد الحب بحفل غنائى فى مهرجان السعادة بالإمارات، وقدم جوزيف خلال الحفل عددًا من أغانيه المميزة منها: "غلطة تانى، ما بستغنى، أوقات، شو حلوة، انتهى موضوعنا، أنت الليالى، الشمالى، تغيرى"، وذلك بعد سلسلة من الحفلات الكثيرة التى أحياها الأيام الماضية، والتى توزّعت ما بين، سوريا فى سوريا ضمن حفلات مهرجان الياسمين بدمشق، ولبنان، والأردن، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل كبير من جمهوره.

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كما يأتي طرح أغنية "خط أحمر" بعد فترة من التأجيلات، حيث سبق وأعلن عن طرحها فى وقت سابق من العام وتحديداً فى شهر فبراير الماضى.