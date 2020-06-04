- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تمنت الفنان دنيا سمير غانم الشفاء، لنقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، بعد خضوعه لعملية جراحية، لم تكشف عن تفاصيلها.
وعبر حسابها بـ"إنستجرام"، نشرت "دنيا"، صورة لأشرف زكي رفقة زوجته روجينا، وعلقت عليها: "د/ أشرف زكي، الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين، ألف سلامة عليك، وحمد الله على سلامتك من العملية، وربنا يحفظك لبيتك وولادك وزوجتك الجميلة".
وتابعت: "كلنا عارفين إن تعبك ده بسبب الجهد الكبير، اللي بتبذله في النقابة واهتمامك بالصغير قبل الكبير، كلنا مقدرين، وربنا يقومك بالسلامة".
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا سمير غانم تكشف خضوع أشرف زكي لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.