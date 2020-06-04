دنيا سمير غانم تكشف خضوع أشرف زكي لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمنت الفنان دنيا سمير غانم الشفاء، لنقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، بعد خضوعه لعملية جراحية، لم تكشف عن تفاصيلها.

وعبر حسابها بـ"إنستجرام"، نشرت "دنيا"، صورة لأشرف زكي رفقة زوجته روجينا، وعلقت عليها: "د/ أشرف زكي، الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين، ألف سلامة عليك، وحمد الله على سلامتك من العملية، وربنا يحفظك لبيتك وولادك وزوجتك الجميلة".

وتابعت: "كلنا عارفين إن تعبك ده بسبب الجهد الكبير، اللي بتبذله في النقابة واهتمامك بالصغير قبل الكبير، كلنا مقدرين، وربنا يقومك بالسلامة".