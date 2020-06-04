محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أعربت الفنانة هند صبري، عن سعادتها بالإعلان عن عرض مسلسلها "عايزة أتجوز"، على شبكة الترفيه العالمية "نتفليكس". ونشرت هند عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل، معلقة "سعيدة بإعلان ان مسلسل (عايزة اتجوز) سوف يعرض ابتداء من غد ٥ يونيو على نتفليكس". "عايزة أتجوز" عُرض في 2010، تأليف غادة عبدالعال، إخراج رامي إمام، بطولة هند صبري، سوسن بدر، طارق الإبياري، أحمد فؤاد سليم، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري: سعيدة بعرض "عايزة أتجوز" على "نتفليكس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.