رعب وإثارة.. دليلك لسهرة الخميس على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تحرص عدد من القنوات، على عرض مجموعة متميزة من الأعمال التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه، في ظل التزام عدد كبير من جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

قناة MBC 2

في تمام العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الأكشن skiptreace، إنتاج عام 2015، بطولة جاكي شان.

تدور أحداث الفيلم عندما يتعاون محقق من هونج كونج مع مقامر أمريكي للتغلب على مجرم صيني سيء السمعة.

أما في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم الرعب Vacancy، إنتاج عام 2007، بطولة كيت بيكينسيل، لوك ويلسن، إخراج نمرود أنطال.

تدور أحداث الفيلم في إطار مثير ومشوق، بعد أن تتعطل سيارة أيمي وديفيد في وسط مكان ناءٍ، يجبرون على قضاء الليلة في فندق صغير ومهجور، يتبين لهم لاحقا أن كل أفلام الرعب الرخيصة التي شاهداها على التلفاز كانت قد صُورت في الغرفة التي يجلسون فيها.

mbc max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض القناة فيلم الإثارة disturbia، إنتاج عام 2007، بطولة شيا لابوف، سارة رومر، ديفيد مورس، إخراج د. ج. كاروسو.

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تدور أحداث الفيلم حول "كايل"، الذي تعرض والده لحادث أدى إلى وفاته، فيبقى منعزلاً وقلقا وتتوجه اهتماماته نحو جيرانه، جنبا إلى جنب مع الفتاة الجديدة في البيت المجاور، يبدأ الاثنان بالشك بأن جارهما الآخر سفاح!.

أما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم The Guest، بطولة دان ستيفنز، مايكا مونرو، بريندان ماير، إخراج آدم وينغارد.

تدور أحداث الفيلم حول الجندي الذي يزور عائلة جندي آخر مات في حرب أفغانستان ويدعى أنه صديقه، فترحب به العائلة لكن سلسلة من الأحداث تدفع العائلة للشك بأمره.

MBC ACTION

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً فيلم Centurion، إنتاج عام 2010، بطولة مايكل فاسبندر، دومينيك ويست، أولغا كوريلينكو، إخراج نيل مارشال.

تدور أحداث الفيلم حول اختفاء الفيلق التاسع للإمبراطورية الرومانية في كاليدونيا في أوائل القرن الثاني الميلادي، فيزحف الفيلق الروماني شمالاً إلى اسكتلندا،عابرا سور هادريان، لمواجهة البيكتس، لكنه يختفي ولا يسمع عنه أبدا مرة أخرى.

mbc bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود" الهندية فيلم Rangoon، إنتاج عام 2017، إخراج فيشال بهاردواج.

تدور أحداث الفيلم في دراما رومانسية إبان الحرب العالمية الثانية.